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ABD Yemen’e saldırdı: 9 ölü! O anlar kamerada
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ABD Yemen’e saldırdı: 9 ölü! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 00:25 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 00:26

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen’deki Husilere yönelik saldırı emri ABD ordusunu harekete geçirdi. Yemen’in başkenti Sana’daki Sağlık Bakanlığı, ABD güçlerinin Husilerin kontrolündeki başkente saldırı düzenlediğini ve 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, 9 kişinin de yaralandığı aktrıldı. Trump, erken saatlerde kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet kampanyası yürüttüler" ifadelerini kullanmıştı.

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