A Haber canlı yayında İBB'nin ihmalini görüntüledi! İSKİ borusu patladı fışkıran su saatlerdir durdurulamadı

"Olay yerine henüz ulaşabildik. Çünkü buraya gelene kadar inanılmaz derecede bir trafik vardı. İSKİ'ye ait bir borunun patlaması sonucunda yollar bu hale geldi. İnanılmaz derecede kötü diyebilirim. Çünkü yolların tamamı suyla kaplandı. Suyun yüksekliği inanılmaz derecede. Bilek boyumuzu geçmiş diyebiliriz. Sadece bu noktada değil, yolların tamamının göle döndüğünü size aktarabilirim. Sabah saatleri ve iş giriş saatleri olduğu için de burada hem trafik oluştu hem de sürücülerin bu güzergahı kullanmakta oldukça güçlük çektiğini söyleyebilirim. Yaklaşık 10 dakika önce müdahale edildi. Ancak borunun gece saat 03.45 civarında patladığı ancak müdahalenin sabah saatlerinde yapıldığı belirtildi. Saatler sonra ekipler yeni gelebildi. Şu anda suyun fışkırdığı hala görülüyor. Ekipler suyu durdurmaya çalışıyor. Suyun patlamasıyla 5 ilçede de su kesintisinin yaşandığını söyleyebiliriz. Tonlarca su işte bu şekilde yola saçılıyor. Saatler sonra gelen İSKİ ekipleri çalışmalarını yapıyor ancak vatandaşlar İBB'ye saatler önce haber vermesine rağmen ekiplerin çok geç geldiğini bizlere söylediler.

Metrelerce uzanan araç kuyruğunun da su borusunun patlamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yol kenarında olduğu için trafiği etkilediğini belirtebiliriz. Basınç nedeniyle suyun metrelerce yukarı çıktığını sizlere göstermiş olalım."