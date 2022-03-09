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9 MART HAVA DURUMU | İstanbul'a kar yağışı etkisini artırdı | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş uyarı! Kar yağışı kaç gün sürecek

9 MART HAVA DURUMU | İstanbul'a kar yağışı etkisini artırdı | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş uyarı! Kar yağışı kaç gün sürecek
09.03.2022 15:19

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9 MART HAVA DURUMU | Marmara başta olmak üzere Türkiye yeni bir kar fırtınasıyla karşı karşıya. 10 Mart Perşembe günü Sibirya'dan gelecek olan Aybar kar fırtınasının 3 gün sürmesi bekleniyor. "Gümbür gümbür geliyor" açıklamasında bulunan Meteoroloji Mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Beyhan, "Ocak normallerine götürecek bir soğuk” ifadelerini kullandı. Ayrıca beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul’da her iki havalimanında da uçuşların etkilenmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, yarından itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurdu. Kar fırtınası için hazırlıklar da yapıldı. Meteoroloji son yaptığı uyarıda ise 20 santim kalınlığında kar beklendiğini belirtti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da uyarı yaptı. İstanbul'da beklenen kar yağışı öğleden sonra başladı.

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