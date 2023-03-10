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8'inci kattan düştü ölmedi, yangında hayatını kaybetti

8'inci kattan düştü ölmedi, yangında hayatını kaybetti
10.03.2023 20:35

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 58. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın orta katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından evde inceleme yapan ekipler, bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Araştırmada ölen kişinin bir süre önce inşaatın 8'inci katından düşerek sakat kalan 22 yaşındaki Emre Aydın olduğu tespit edildi. Ekipler evde inceleme yaparken, talihsiz adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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