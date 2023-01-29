87 yaşındaki soğukkanlı katil kamerada! Oğlunu böyle vurmuş...

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fadime Aslan'ı (84) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Aslan, sonrasında Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek Yenimahalle'de yaşayan oğlu Erol Aslan'ı (60) yaşadığı evde vurarak öldürdü. Diğer oğlunu da telefon ederek eve çağıran baba Mehmet Aslan, apartmanın girişinde oğlu Osman Aslan'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan 86 yaşındaki Mehmet Aslan, Bozüyük Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Aslan, 'eşi kasten öldürme' ve 'altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.