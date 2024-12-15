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81 yaşındaki adamı yumruklayarak öldürdü! O anlar kamerada
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81 yaşındaki adamı yumruklayarak öldürdü! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 17:10

Esenyurt’ta, 16 yaşındaki çocuk kız arkadaşına laf attığını iddia ettiği yaşlı adamı parkta döverek öldürdü. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 7 Aralık tarihinde Esenyurt Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. 16 yaşındaki basketbolcu E.T., kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla 81 yaşındaki Mustafa Ergene ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra E.T. Mustafa Ergene'ye yumruklamaya başladı. Yaşlı adam yere yığılırken, şahıs da kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaşlı adamı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Ergene’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Ergene’nin oğlu, polis ekiplerine verdiği ifadesinde, ikili arasında olaydan bir gün önce yine tartışma yaşandığını, ancak polise bir müracaatta bulunulmadığını belirtti. Polis ekiplerinin çalışması devam ederken 12.12.2024 tarihinde 16 yaşındaki E.T kendiliğinden savcılığa giderek teslim oldu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan E.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yumruklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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