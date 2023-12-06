81 yaşında nafaka ödemediği için tutuklanmıştı

Türkiye Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler, Bursa’da ayrı yaşadığı eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp cezaevine götürüldükten sonra nafaka bedelini ödeyerek tahliye edilmesini sağladığı Zülfü Şirin’i (81), yaşadığı İnegöl ilçesinde ziyaret etti. Şirin, Ankara’dan gelen İnceler’i, yaşadığı kırsal Gündüzlü Mahallesi’nin meydanında karşıladı. İkili, mahalle kahvesinde oturarak sohbet etti. Nafaka sisteminin kaldırılması gerektiğini savunan Zülfü Şirin, 10 dakika evvel olsaydı yatırılıyordu. 10 dakika için beni 24 saat aldılar. Cinayetlerin anahtarı nafakadır. Çünkü bunalan adam ya kendini öldürecek, ya karşısındakini öldürecek. 3-5 ay evli kalıyor, adamdan ayrılıyor, gidiyor başkasıyla yaşıyor. Ondan nafaka alıyor. Kanun bu. Yazıktır, vatandaşa yazık. Sayenizde, yardımınızla kurtulmuş oldum. Ama hiç olmazsa Türk vatandaşlarına, memleketimizdekilere örnek oldunuz. Bu nafaka davasının Türkiye’den kalkması lazım’’ dedi.