8 kişiyi öldüren katilin binaya giriş anı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 23:10

Giriş ve Çıkış Anları Kamerada

Görüntülerde Bahtiyar Aladağ'ın cinayetleri işlediği binaya araçla geldiği ve kapüşonlu bir mont giyerek eve girdiği görülüyor. Bir süre binada kalan Aladağ'ın daha sonra binadan çıkıp aracına bindiği ve hızla uzaklaştığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay Türkiye'yi Şoke Etti

33 yaşındaki Aladağ, Büyükçekmece'deki dehşet verici saldırısının ardından Avcılar'da bir kuaför salonunda 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralamış, Esenyurt'ta kuzenini de vurduktan sonra intihar etmişti. Katliamın ayrıntıları ve görüntüleri olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer olayla ilgili detaylı soruşturmayı sürdürüyor.