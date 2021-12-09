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8. kattan düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti

8. kattan düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti
09.12.2021 13:40

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenci yurdunun 8.katın penceresinden düşen Kemal Ballı (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay, saat:10.00 sıralarında Karabük-Kastamonu kara yolu üzerinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait İsmail Necati Efendi Yurdu’nda meydana geldi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Kemal Ballı, temizlik görevlisi olarak çalıştığı yurdun 8.katın koridorunun penceresinden aşağıya düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Ballı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Medikar Hastanesi’ne kaldırıldı. Kemal Ballı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olay ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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