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77 Yaşındaki adam bisikletiyle 22’inci kez Çanakkale yolunda

77 Yaşındaki adam bisikletiyle 22’inci kez Çanakkale yolunda
07.03.2022 16:02

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MKE Ankaragücü bisiklet eski sporcusu 77 yaşındaki Fahri Yılmaz, 18 Mart’ta Çanakkale’de olmak için 22’inci kez yola çıktı. Her yıl 18 Mart’ta Çanakkale’de olmak için bisikletle yola çıkan 77 yaşındaki MKE Ankaragücü bisiklet eski sporcusu Fahri Yılmaz, bu yıl da 22’inci kez Çanakkale yoluna koyuldu. Ankara’dan hareket eden Yılmaz’ın hedefi ise 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışına katılmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ankaragücü bayrağı vermek. Duygularını aktaran Fahri Yılmaz, Ankaragücü formasını gururla taşıdığını, Çanakkale’ye vardığında tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, “Bu Çanakkale’ye 22. gidişim o kadar mutluyum ki diyecek kelime bulamıyorum. Oraya vardığım zaman tüylerim diken diken oluyor. Şu an da bile heyecanlanıyorum. Ankaragücü taraftarı olsun, başkanı olsun bunları mutlu etmek benim için çok önemli. Onların mutluluğunu görünce ben daha mutlu oluyorum. Şunu da söyleyeyim inşallah Süper Lig'e çıkarız” ifadelerini kullandı.

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