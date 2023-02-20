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7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı

7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı
20.02.2023 15:36

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentler arasında yer alan Malatya'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıya dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen ilk deprem sonrasında Yenihamam Mahallesi’nde bulunan bir otelle çok sayıda bina yıkılırken, Cezmi Kartay ile Aslantepe Caddelerinde bir kişinin yıkılan binaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gündüz saatlerinde meydana gelen ikinci depreme kent merkezinde yakalanan vatandaşlar panikle sağala sola kaçıştı. Depremde cadde ve sokaklardaki binaların, trafik ışıkları ve aydınlatma direklerinin sallanması da görüntülere yansıdı.

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