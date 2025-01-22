76 kişinin öldüğü yangının yanında kayak keyfi tepki çekti! İşte o görüntüler

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciası, Türkiye’yi yasa boğdu. Yangında 51 kişi yaralanırken, otelin tamamen kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Ekipler, bölgedeki incelemelerine ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Facianın yaşandığı otelin hemen karşısındaki kayak pistinde ise farklı bir otelde konaklayan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü. Yanan otelin dumanlarının hâlâ yükseldiği manzaranın yanında tatilcilerin eğlenmeyi sürdürmesi, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.