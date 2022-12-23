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750 bin TL’lik nitelikli dolandırıcılık olayının failleri yakalandı: 5 gözaltı

750 bin TL’lik nitelikli dolandırıcılık olayının failleri yakalandı: 5 gözaltı
23.12.2022 19:58

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Kastamonu’da kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp, ‘cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu’ yalanıyla yaşlı çifti kandırıp, evlerine kadar giderek 750 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alan şüpheliler, Aksaray’da aldıkları para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Olay, Kastamonu'nun Candaroğuları Mahallesinde 22 Aralık Perşembe günü meydana geldi. İddialara göre, kendisini İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş olarak tanıtan bir şahıs, 'yalnız yaşayan yaşlı bir kadın öldürülüp, ziynet eşyaları çalındı. Olay yerinde kimliğiniz bulundu. Ziynet eşyalarınızı alarak ölen şahsın ziynet eşyalarıyla karşılaştırma yapacağız' dedi. Şüpheli şahıs, yalanına inandırdığı yaşlı çift Şerafettin ve eşi Sultan T.'nin ikamet ettiği eve kadar geldi. Evde bulunan 4 adet burma bilezik, 1 adet Cumhuriyet Altını, 240 gram Spot Altın, 6 bin 500 Amerikan Doları, 6 bin avro olmak üzere toplamda 750 bin TL'lik para ve kıymetli eşyayı alarak suç ortağıyla birlikte Kastamonu'dan ayrıldı.

Olayın şüphelileri, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tespit edildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmeleri sonucu toplamda 5 şahıs, dolandırıcılık malzemesi kıymetli eşya ve paralar ile birlikte Aksaray ilinde yakalandı. Şahıslar adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilmek üzere Kastamonu'ya getirildi. Kastamonu'da sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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