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600 bin lira değerindeki yelkenli tekne karaya oturdu

600 bin lira değerindeki yelkenli tekne karaya oturdu
23.11.2021 12:57
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle hayat olumsuz yönde etkilenirken denizde sürüklenen yelkenli bir tekne ise Ortakent sahilinde karaya oturdu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve fırtına Bodrum’da hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Zaman zaman sağanak şekilde yağan yağmur nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Fırtına nedeniyle Ortakent sahiline 10 metre uzunluğunda Çilek isimli yelkenli bir tekne ise karaya oturdu. Sürüklenerek sahile oturan teknenin fiyatının ise 600 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Fırtına nedeniyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edilirken, Bodrum Belediyesi ise teknelerin limandan çıkmaması için uyarılarda bulundu.

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