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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ilgili duruşma 17 Temmuz'a ertelendi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ilgili duruşma 17 Temmuz'a ertelendi
05.06.2023 12:46

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İstanbul'da 6 yaşında çocuğun evlendirilmesi ile ilgili duruşma 17 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma saat 10.00 sıralarında başladı. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada bir tanığın dinlendiği öğrenildi. Duruşma savcısı mütalaasının vermek için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme talebini kabul ederek sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

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