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50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı ezilmekten son anda kurtuldu

50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı ezilmekten son anda kurtuldu
22.03.2022 09:39

OTOMATİK OYNAT

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Başakşehir'de içinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı. Vatandaşlardan birisi de kamyonu elleri durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu. Yaşananlar kameraya yansıdı. Kaza, dün sabah saatlerinde Başakşehir’de yaşandı. İçerisinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kaymaya başladı. Olayı gören civardaki vatandaşlardan biri 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu. Kamyon sanayi içerisinde bulunan dükkanın önündeki arabaya çarparak durabildi. Olay sonucu kimse yaralanmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi.

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