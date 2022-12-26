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5 yaşındaki çocuğun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

5 yaşındaki çocuğun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
26.12.2022 17:58

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı karısını 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren ve ardından kaçan zanlı, Urla ilçesinde yakalandı. Zanlının yakalanmamak için kullandığı aracı terk ederek başka bir araçla kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Yaşam Videoları

Olay saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Limontepe Mahallesi 9752 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. ile karısı Nuran Fırat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.F., eline aldığı bıçakla karısına saldırdı. Boğazına isabet eden bıçakla yaralanan Nuran Fırat kanlar içerisinde yere yığılırken, A.F. olay esnasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu dışarı çıkartıp alt katta bulunan ev sahibine bıraktı ve olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde öldüğü belirlenen talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Çocuğunun gözü önünde cinayeti işlemiş"

Öte yandan cinayet şüphelisi A.F. ile Nuran Fırat çiftinin 2 çocuklarının olduğu, çocuklardan 12 yaşında olanın olay esnasında okulda olduğu, 5 yaşındaki küçük çocuğun ise evde olduğu öne sürüldü. Cinayetin hemen ardından 5 yaşındaki çocuğun, cinayet şüphelisi baba tarafından alt katta bulunan ev sahibine bırakıldığı öğrenildi.

"Yakalanmamak için araç değiştiriş"

Yaşanan korkunç olayın ardından kaçan cinayet zanlısı A.F., polis ekiplerince Urla ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yakalanmamak için kullandığı aracı terk edip başka bir araçla Urla ilçesine gittiği öğrenildi.

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