5. ve 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme adımları kapsamında 5. ve 9. sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı. Bu gelişme İstanbul trafiğini de olumsuz etkiledi. Megakentte sabah trafiği 08.30 sularında yüzde 50'lerin üzerine çıktı. İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle sabah saatlerinde trafik normal günlerin aksine daha az yoğunluktaydı.

Normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak yüzyüze eğitime başlanıyor. Öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı.

YÜZDE 50'LERİ BULDU

Bugün de 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

Bu durum İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'daki trafik yoğunluğu %50 seviyesine ulaştı.

HAFTADA 2 GÜN OKULA GİDECEKLER

5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği öğrenildi.