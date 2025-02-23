PODCAST CANLI YAYIN
5 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Haberler Yaşam Videoları

5 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 23:19

Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesinde meydana gelen otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza sırasında yolcuların büyük panik ve korku yaşadığı görüldü. Kaza, Saraykent ilçesi D-200 karayolu Ozan beldesi mevkiinde meydana gelmişti. Sivas’tan Ankara’ya gitmekte olan M.T. idaresindeki Huzur Turizm'e ait Setra marka otobüs buzlanmanın etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrilmiş, kazada otobüs sürücüsü M.T. ile yolcular K.K., A.K., E.E. ve Y.S. yaralanmıştı. 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde otobüsün devrilme anı ve yolcuların yaşadığı panik anları, kazanın durumunu gözler önüne serdi.

SIRADAKİ VİDEO
Aksaray’da kamyonet şarampole devrildi: Yanarak kül oldu! 2 yaralı
23.02.2025Pazar
İhmaller peş peşe geldi: Alkollü ve ehliyetsiz motor sürücüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı
23.02.2025Pazar
Tamir etmek istediği tırın altında kalmıştı! 4 gün sonra hayatını kaybetti
23.02.2025Pazar
Çorum'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
23.02.2025Pazar
Seyir halindeki otomobil motosiklete böyle çarptı: 1 yaralı
23.02.2025Pazar
Bunlar da Var
İzmir’de vahşet! Cinayet anını kaydedip annesine gönderdi 01:40
İzmir'de vahşet
22.02.2025Cumartesi
Uçan araba Model A halka açık test uçuşunda ilk kez havalandı | VİDEO 01:04
Uçan araba Model A halka açık test uçuşunda ilk kez havalandı
22.02.2025Cumartesi
Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! 00:33
Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş'ın kar keyfi!
22.02.2025Cumartesi
Başkan Erdoğan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde yeni parti üyelerine rozetlerini taktı 03:42
Başkan Erdoğan yeni parti üyelerine rozetlerini taktı
23.02.2025Pazar
CANLI YAYIN