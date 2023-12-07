SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 14:39 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 14:47

5 katlı binanın yıkımı öğrencilere korku dolu anlar yaşattı! O anlar kamerada

Depremin vurduğu Hatay’da 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında ilkokul öğrencilerinin korkup, çığlık atarak okula koşması anbean görüntülendi. Bunun üzerine yıkım ekibi sorumlusu görevden alındı. İskenderun Kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da yıkım çalışmalarında sona gelindi. İskenderun ilçesinde 5 katlı bir binada iş makinasıyla yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yıkım anında teneffüste bulunan Atatürk İlkokulu öğrencileriyse korkup çığlık atarak okula kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İskenderun Kaymakamlığı yıkım ekibi sorumlusunu görevinden alarak olayla inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Meteoroloji 5 il için turuncu 16 il için sarı kodlu uyarı yaptı! İşte fırtınanın vuracağı kentler
07.12.2023Perşembe
Tepki Çeken Görüntüler: Çankırı Çerkeş'te Köpek Dövüşü! Öldüresiye kışkırttılar! 🚨 #KöpekDövüşü #Çankırı #HayvanHakları
07.12.2023Perşembe
CHP'li Belediyelerden İş Bilmezliklere Komplo Kılıfı! 🕵️‍♂️ Önce Melek Mızrak Subaşı, Şimdi de Recep Gürkan... Edirne'de Su Sorunu! 🚰 😡
07.12.2023Perşembe
Sultangazi'de yeraltı kabloları alev alev aldı: O anlar kamerada
07.12.2023Perşembe
Kartal’da sol şeritte ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
07.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Atv Canlı Yayın 📺 7 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program 🔍 Youtube tek parça izle 👉 Canlı TV ATV 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (7 Aralık 2023)
07.12.2023Perşembe
Katil sürüsü cehennemi yaşadı | Kassam Tugayları zırhlı araçları tek tek imha etti: İşte o görüntüler... 01:59
Kassam Tugayları katillere cehennemi yaşattı
07.12.2023Perşembe
Tepki Çeken Görüntüler: Çankırı Çerkeş’te Köpek Dövüşü! Öldüresiye kışkırttılar! 🚨 #KöpekDövüşü #Çankırı #HayvanHakları 05:06
Köpek Dövüşü Kamerada! 🚨 Öldüresiye kışkırttılar
07.12.2023Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 yıl aradan sonra Yunanistan’a gidiyor 03:08
Başkan Erdoğan Atina'ya gidiyor
07.12.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA