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49 yaşındaki bedensel engelli şahsın cansız bedeni derede bulundu

49 yaşındaki bedensel engelli şahsın cansız bedeni derede bulundu
28.03.2022 13:53

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapılan 49 yaşındaki bedensel engelli şahsın cansız bedeni, derede bulundu. Olay, Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi D-650 karayolu mevkiinden geçen Karandere’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki bedensel engelli olduğu öğrenilen Ergün Özdemir için ailesi polis ekiplerine başvurdu. Dün kayıp başvurusu yapılan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı. Bu sabah saatlerinde ise dere içerisinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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