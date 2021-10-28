49 günlük Umut bebek yatağında ölü bulundu

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı anne ve babanın evlilik dışı ilişkisi sonucu dünyaya getirdiği ve anneannesi ile dedesinin baktığı Umut bebek, mama verilip uyutulduktan sonra yatağında ölü bulundu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen Ş.Y. isimli kadın, Antalya’da birlikte yaşadığı kendisi gibi uyuşturucu bağımlısı R.B.'den dünyaya getirdiği bebeği, doğduğu gün bakamayacaklarını belirterek Ş.Y.’nin Manavgat’ta yaşayan anne ve babasına bıraktı. Önceki gün, dede 49 günlük torunu Umut bebeğin nefes almadığı gerekçesiyle Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine getirirken, yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dede, anneanne işte olduğu sırada kendisinin bebeğe mama verip uyuttuğunu, 2 saat geçtiği halde uyanmayıp ağlamaması nedeniyle kontrol ettiğinde nefes almadığını ve hastaneye getirdiğini belirtti