400 torunu olan Eşe Nine Corona’yı yendi

22.05.2020 12:20

Kahramanmaraş’ta, 13 çocuk ve 400 torun sahibi olan Eşe Gelebek, yakalandığı Coronavirüs’ü yenmeyi başardı. Nüfus kaydına göre 126 yaşında olan Gelebek, tarihe geçti.





ÇEMBERLİ PARK

İZMİR'de yeni moda... Coronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanmaktan sıkılan vatandaşlar, İzmir'de kordon şeridine gittiklerinde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Sosyal mesafenin korunması adına çimlerin üzerine çizilen çemberlerle karşılaşan vatandaşlar, yeni uygulamaya tam not verdi.





BAYRAM NAMAZI TAVSİYESİ

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının Cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi.







İstanbul'da, dün trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı. Bir çok ana arterde trafik durdu.







Sakarya'da Coronavirüs tedavisi tamamlanan Emine Tekoğlu, 23 gün sonra özlemle kızına sarıldı.







Yeni tip Coronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC'den Adıyaman'a getirilen ve gözlem altındayken kaldırıldığı hastanede doğum yapan anne, bebeğine "Recep Tayyip Erdoğan" adını verdi.



ŞAŞIRTAN DETAY

ABD'de, yeni veriler açıklandı. Son 24 saatte can kaybında bin 530 artış yaşandı. New York Valisi Cuomo, son dönemde Coronavirüs vakalarının yüzde 66'sını, sokağa çıkma kısıtlamalarına uyarak evde kalan kişilerin oluşturduğunu açıkladı. Bu ilginç detay, ülkede şok etkisi yarattı.





CAN KAYBI 27 OLDU

Sağlık Bakanlığı, dün 27 kişinin vefat ettiği, yeni vaka sayısının da 961 olduğunu bildirdi. Toplam iyileşen hasta sayısının 114 bin 990'a yükseldiğini belirten Bakan "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor" dedi.