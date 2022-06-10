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400 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı

400 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı
10.06.2022 16:41

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Tekirdağ’da 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde 400 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı. Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı. Toplamda 14 boydaki farklı kategorilerde 400 güreşçi ter dökecek. Güreşlerin start almasıyla Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri Ağası Hikmet Mutlu alana gelerek vatandaşları selamladı.

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