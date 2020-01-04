4 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika şiddetli fırtına ve aşırı yağış uyarısı! 04.01.2020 10:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, yeni haftayla birlikte ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önümüzdeki hafta başı Pazartesi ve Salı günleri beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için dikkatli ve tedbirli olunması bildirildi. Bugün için ise 15 il için yağış uyarısı yapıldı. İşte 4 Ocak hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin bugün yağışlı geçeceği bildirildi. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 4 Ocak Meteoroloji hava durumu uyarıları...

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM UYARISI

Meteoroloji'nin resmi internet adresi üzerinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Ülkemizin 05 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta başı Pazartesi ve Salı günleri beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 3°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu