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4 Mart Cumartesi Hava Durumu: Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak? kar, yağmur yağacak mı?

4 Mart Cumartesi Hava Durumu: Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak? kar, yağmur yağacak mı?
04.03.2023 01:05 - Son Güncelleme: 04.03.2023 01:20

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Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve yağışların az olması nedeniyle tüm yurtta kuraklık tehdidi baş gösterdi. Bu nedenle herkes "Kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kar yağacak mı? Meteoroloji son hava durumu tahminlerini paylaştı.

Yaşam Videoları

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 12°C

Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 11°C

Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 14°C

Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Bugün Yağmur Yağacak mı?

Bugün Yağmur Yağacak mı?

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile yarın Isparta ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

HATAY 12°C, 21°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 0°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

4 Mart Cumartesi Sıcaklıklar Nasıl?

4 Mart Cumartesi Sıcaklıklar Nasıl?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde Toz Taşınımı beklenmektedir.

ELAZIĞ 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -2°C, 6°C

Çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KARS 0°C, 8°C

Çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MALATYA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde Toz Taşınımı beklenmektedir.

ADIYAMAN 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

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