4 Mart Cumartesi Hava Durumu: Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak? kar, yağmur yağacak mı?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 12°C
Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 11°C
Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 14°C
Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı