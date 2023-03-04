4 Mart Cumartesi Hava Durumu: Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak? kar, yağmur yağacak mı?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde Toz Taşınımı beklenmektedir.

ELAZIĞ 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -2°C, 6°C

Çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KARS 0°C, 8°C

Çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MALATYA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde Toz Taşınımı beklenmektedir.

ADIYAMAN 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu