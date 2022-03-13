4 gündür kar yağışı alan Muş’ta 316 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Muş’ta 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 316 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 316 köy yolunda çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 96, Varto’da 50, Bulanık’ta 48, Malazgirt’te 75, Korkut’ta 30 ve Hasköy’de 17 köy olmak üzere toplam 316 yerleşim yeriyle ulaşımın kesildiğini ifade etti.