4 Eylül Barajı'nda sevindiren manzara; Çöle dönmüştü adeta oldu taştı

Sivas’ta bulunan ve kuraklık nedeniyle neredeyse tamamen kuruyan 4 Eylül Barajı yağışlarla birlikte yeniden su tuttu. Sivas merkeze bağlı Kolluca ve 4 Eylül Köyü yakınlarında bulunan 4 Eylül Barajı geçtiğimiz yıl kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle adeta tamamen kurumuştu. Kentin içme suyunun bir kısmının karşılandığı barajda su yetersizliği nedeniyle kentte su kesintileri yaşandı. Bu yıl yağan yoğun yağışlar sonrası çöle dönen baraj adeta yeniden doldu taştı. Yaklaşık yüzde 30 civarlarında suyla dolan barajın eski görüntülerinden eser kalmadı. Kuruduğunda görenlerin bir hayli üzüldüğü baraj bugünlerde sevindiriyor. Barajın geçen yıl çekilen görüntüleriyle bu yıl çekilen görüntüleri farkı gözler önüne serdi.