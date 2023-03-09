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4 evi soyan ve 16 suç kaydı olan hırsız kameralara yakalandı

4 evi soyan ve 16 suç kaydı olan hırsız kameralara yakalandı
09.03.2023 19:50

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Hırsızlık olayları Coğlaki, Fatih, Ereğlikapı ve Çerdiğin mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının ardından geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızın peşine düştü. Yapılan çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri 4 ayrı evi de bir şahsın soyduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın kimliğini tespit eden polisler T.T. (30) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Çok geçmeden şahsın bulunduğu adresi belirleyen ekipler Coğlaki Mahallesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirdiği operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda 16 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen T.T. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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