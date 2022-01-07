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39 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs Karasu ilçesinde yakalandı

39 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs Karasu ilçesinde yakalandı
07.01.2022 16:07

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Sakarya’da 18 ayrı suçtan aranan ve 39 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, ‘Kasten Öldürme’, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme’, ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’, ‘Resmi Belgede Sahtekarlık’ gibi 18 ayrı suçtan aranması bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Şahsın, Karasu ilçesinde bir iş yerine geleceği duyumunu alan JASAT dedektifleri Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile birlikte operasyon düzenledi. M.A. isimli şahıs, üzerinde başkası adına sahte sürücü belgesi ve seri numarası kazınmış 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile yakalandı. M.A. hakkında ‘Resmi Belgede Sahtecilik ve 6136 Sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından tahkikat başlatıldı.

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