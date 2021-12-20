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36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs dolabın gizli bölmesinde bulundu

36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs dolabın gizli bölmesinde bulundu
20.12.2021 13:38

OTOMATİK OYNAT

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Konya'da, 'yağma' suçundan 27 kaydı ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Burak Kondu (31), evine düzenlenen operasyonda, dolabın gizli bölmesinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' suçundan poliste 27 kaydı olan ve aynı suçtan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan Burak Kondu için yakalama kararı verilmesinin ardından çalışma başlattı. 15 gün teknik ve fiziki takip yapan ekipler, sürekli adres değiştiren Kondu'nun, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon düzenledi. Kondu, polisin geldiğini görüp, saklandığı dolabın gizli bölmesinde yakalandı. Burak Kondu, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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