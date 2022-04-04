RAMAZAN İMSAKİYE
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30 yaşında resim yeteneğini keşfetti şimdi çocuklara öğretiyor

30 yaşında resim yeteneğini keşfetti şimdi çocuklara öğretiyor
04.04.2022 12:56

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Bilecik Halk Kütüphanesi’nde güvenlik görevlisi olan Mecit Oral, çocukların resim yeteneklerini ortaya çıkarmaları için onlara her perşembe günü ders veriyor. Çocukların resim yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesinin önemine değinen Oral, “Çocuklar resim etkinliğini çok seviyorlar. Ben 30 yaşında resim yeteneğini keşfettim. Onlar benim kadar geç keşfetmesinler diye erken yaşta onlara bu yeteneklerini keşfetmede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ortaya güzel çizimler çıkıyor. Çoğu çocuk hevesli. Resim yapmayı seviyorlar. Herkes çocuklarını kütüphaneye resim çizmeye gönderebilir” ifadelerini kullandı.

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