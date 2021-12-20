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30 dakikada iki mevsim yaşayan Antalyalılar karlı dağlara karşı kulaç attı

30 dakikada iki mevsim yaşayan Antalyalılar karlı dağlara karşı kulaç attı
20.12.2021 14:31

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Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Turizm kenti Antalya’nın iki mahallesinde de etkili oldu. Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta bulunan mahallelerde vatandaşlar kardan adam yapıp kar topu oynarken, bazı vatandaşlar Konyaaltı sahilinde karlı dağlara karşı kulaç atmanın keyfini sürdü. Turizm kenti Antalya’da bir günde adeta iki mevsim bir arada yaşandı. Birçok ilde etkili olan kar yağışı Antalya’nın Kumluca İlçesi Söğütcuması ve Konyaaltı Üçoluk Mahallesinde de etkili oldu. İki mahallede yaklaşık 30 santimetre kar yağdı. Kar yağışını duyan onlarca Antalyalı iki mahalleye giderek doyasıya karda eğlendi. Bazı çocuklar ise kardan adam yaparak, kar topu oynadı. Öte yandan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ise güneşli ve sıcak hava etkili oldu. Ünlü sahile gelen yerli ve yabancı vatandaşlar, bir yandan denize girerken diğer taraftan Beydağlarında gözüken kara karşı kulaç atmanın keyfini sürdü. Hava sıcaklığının 16 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte güneşli havanın Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

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