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3 kardeş arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı! 2 ölü..

3 kardeş arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı! 2 ölü..
24.07.2021 00:40 - Son Güncelleme: 24.07.2021 00:49
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Düzce'de 3 kardeş arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı. Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş ederek öldürdü.


Düzce'de 3 kardeş arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı.

İddiaya göre, Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler, arazi paylaşımı nedeniyle sözlü kavgaya başladı.

KARDEŞLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Kavganın arbedeye dönmesiyle İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları Şaban ve Suat K'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şaban ve Suat K. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaçan İbrahim K. jandarmanın takibi sonucu Sakarya'da yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

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