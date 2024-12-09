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3 gündür kaldığı cami avlusunda cansız bedeni bulundu
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3 gündür kaldığı cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 21:50

Antalya’da bir şahıs camide ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 2 gündür camu avlisinde kaldığı öğrenildi. Olay, saat 16.30 sıralarında Antalya Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cami avlusunda bulunan bankların yanında bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarlar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri bimekan şahıslardan olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 gündür cami avlusunda kalıyormuş Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 3 gündür cami avlusunda bulunan banklarda kaldığı öğrenilirken, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan ismi öğrenilemeyen şahsın cansız bedeninin bulunmasından kısa bir süre önce cami görevlisinin ilgili kurumlardan şahsa yardımda bulunmaları için talepte bulunduğu öğrenildi.

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