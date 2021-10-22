3 aydır kayıp olan tersane işçisi cinayete kurban gitti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsın, araç anlaşmazlığı yaşadığı 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürüldükten sonra Gemlik’te dereye atıldığı belirlendi. Şahıslar gözaltına alınırken, kayıp işçinin ise cesedine ulaşılamadı. Olay 7 Ağustos’ta Karamürsel’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel’de tersanede çalışan Selçuk Duman’dan haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrasında inceleme başlatan polis ekipleri, Duman’ın araba anlaşmazlığı yaşadığı ve aralarında ev arkadaşlarının da olduğu 6 kişiyi Zonguldak, Kırıkkale, Karamürsel ve Gebze’de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Duman’ın 3 arkadaşı ise ev arkadaşlarını anlaşmazlıkta çıkan tartışma neticesinde iple boğarak Gemlik’te dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.