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28 Şubat mağduru adam o günlerin izlerini hala taşıyor

28 Şubat mağduru adam o günlerin izlerini hala taşıyor
28.02.2022 09:52

OTOMATİK OYNAT

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28 Şubat mağduru Türkiye'nin...

28 Şubat postmodern darbe girişiminin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen sürecin mağdurlarında bıraktığı etki hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Malatya’da 28 Şubat sürecinde yaşanan başörtüsü protestolarında gazetecilik yapan ve sonrasında 18 ay cezaevinde yatan 47 yaşındaki Mehmet Keskin, o dönemde yaşadığı travmayı atlatamıyor. 28 Şubat sürecinde yaşadığı sorunlar yüzünden çok sıkıntı çektiğini belirten Mehmet Keskin, o dönemde idamla yargılandığını da ifade ederek, "28 Şubat sürecinde bizi öncelikle idamla yargıladılar. Baktılar idamlık bir şey yok. Bize 15 yıla kadar ceza ile yargıladılar. Sonra ise 15 yıllık da bir durum olmadığını anladılar ve bizi 2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefetten en üst sınırdan 3 yıl 9 ay ceza verdiler. Bu süreçte bayağı bir psikolojik baskı da gördüm. İşimi de kaybettim. Sonraki süreçte mahkemeler devam etti" dedi.

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