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26 yaşındaki adamın kimlik numarası başına dert oldu
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26 yaşındaki adamın kimlik numarası başına dert oldu

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 13:47

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 26 yaşındaki 2 çocuk babası Abdulselam Deniz'in kimlik numarası başına dert oldu. Kimlik numarasının çoğu rakamının aynı sayılardan oluşması sebebiyle kötü niyetli kişilerin hedefi olan Deniz, bugüne kadar, terör örgütü üyesi olma, adam vurma, sayısız icra dosyası ve hatta hamile kalmaktan bile kaydı çıktı. Hastanede bazen kayıtlarda ölü bile göründüğünü söyleyen genç adam, hayatının büyük kısmının emniyet ve adliyede ifade vermekle geçtiğini, kimlik numarası değişmesi için yardım beklediği söyledi.

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