23 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Temmuz hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Çöl sıcakları Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul, Antalya ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. İşte hava durumu...
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Temmuz hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Çöl sıcakları Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul, Antalya ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. İşte hava durumu...
Türkiye bir süredir yüksek hava sıcaklıklarının etkisi altında. Çöl sıcakları yurndun hemen hler köşesinde etkili olurken, özellikle güney ve doğu bölgelerde gündüzleri nefes almak dahi zorlaştı. Bu durumun daha ne kadar devam edeceği de merak konusu oldu.
Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? sorusuna cevap ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. Peki Bugün hava nasıl olacak? 23 Temmuz hava durumu nasıl? İşte İzmir, İstanbul, Ankara ve yurt geneli son hava durumu tahminleri ve uyarılar:
"23 TEMMUZ PAZAR (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Tahminlere göre hava sıcaklığı yurt genelinde bugün de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
EDİRNE 25°C, 38°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 24°C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 25°C, 37°C Az bulutlu ve açık
EGE
A.KARAHİSAR 17°C, 34°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 26°C, 40°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 39°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 27°C, 42°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA 23°C, 41°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 44°C Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 27°C, 36°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık
KONYA 23°C, 35°C Az bulutlu ve açık
YOZGAT 16°C, 31°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU 16°C, 33°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 33°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 22°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 18°C, 36°C Az bulutlu
SAMSUN 20°C, 31°C Az bulutlu
TOKAT 15°C, 34°C Az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 14°C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle sonrası yerel yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle sonrası yerel yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 26°C, 42°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 30°C, 42°C Az bulutlu ve açık
"METEOROLOJİ'DEN UYARI"
Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde pazar günü (bugün) de kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi betonlaşmanın yoğun olduğu büyük illerde yüzey ısınması nedeniyle vatandaşların çok dikkatli olmaları ve 10.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşe çıkmamaları gerekiyor.