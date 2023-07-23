23 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye bir süredir yüksek hava sıcaklıklarının etkisi altında. Çöl sıcakları yurndun hemen hler köşesinde etkili olurken, özellikle güney ve doğu bölgelerde gündüzleri nefes almak dahi zorlaştı. Bu durumun daha ne kadar devam edeceği de merak konusu oldu.

Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? sorusuna cevap ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. Peki Bugün hava nasıl olacak? 23 Temmuz hava durumu nasıl? İşte İzmir, İstanbul, Ankara ve yurt geneli son hava durumu tahminleri ve uyarılar:

"23 TEMMUZ PAZAR (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Tahminlere göre hava sıcaklığı yurt genelinde bugün de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

EDİRNE 25°C, 38°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 24°C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 25°C, 37°C Az bulutlu ve açık

EGE

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 26°C, 40°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 39°C Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, 42°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA 23°C, 41°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 44°C Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık

MERSİN 27°C, 36°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık

KONYA 23°C, 35°C Az bulutlu ve açık

YOZGAT 16°C, 31°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU 16°C, 33°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 33°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 22°C, 30°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 18°C, 36°C Az bulutlu

SAMSUN 20°C, 31°C Az bulutlu

TOKAT 15°C, 34°C Az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 14°C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle sonrası yerel yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle sonrası yerel yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 26°C, 42°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 30°C, 42°C Az bulutlu ve açık

"METEOROLOJİ'DEN UYARI"

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde pazar günü (bugün) de kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi betonlaşmanın yoğun olduğu büyük illerde yüzey ısınması nedeniyle vatandaşların çok dikkatli olmaları ve 10.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşe çıkmamaları gerekiyor.