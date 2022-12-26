TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Vedat Korkmaz (57) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Mehmet Ali Keskin ile otomobilde bulunan Mehmet ve Ezga Korkmaz çiftçi ile 2 yaşındaki kızları Elif yaralandı.