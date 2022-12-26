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TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
26.12.2022 00:19 - Son Güncelleme: 26.12.2022 00:52

OTOMATİK OYNAT

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Kütahya'nın Emet ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Vedat Korkmaz (57) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Mehmet Ali Keskin ile otomobilde bulunan Mehmet ve Ezga Korkmaz çiftçi ile 2 yaşındaki kızları Elif yaralandı.

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Kaza, geç saatlerde Emet- Tavşanlı karayolu Cevizdere şehitliği mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Keskin yönetimindeki 43 PG 190 plakalı TIR, karşı yönden gelen Vedat Korkmaz yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Vedat Korkmaz hayatını kaybederken, araçta bulunan Mehmet Korkmaz, eşi Ezga Korkmaz ve 2 yaşındaki çocukları Elif Korkmaz yaralandı.

Yan yatan TIR'ın sürücüsü Mehmet Ali Keskin ise ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü Keskin'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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