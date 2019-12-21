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21-24 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK'ta Salı günü indirimleri

21.12.2019 16:09

Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan ŞOK marketin 21-24 Aralık aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Sürpriz ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. Bu hafta sonu hangi ürünlerin olacağı bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK market müşterilerini neler bekliyor? ŞOK marketin indirimli ürünleri neler? İşte 21-24 Aralık 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...


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