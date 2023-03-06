"2082'den geldim" deyip Elizabeth'in ölümünü bilmişti! "Ne yapın edin dikkatli olun"

Sosyal medyayla haşır neşirseniz daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "timetraveller_2082" adlı bir Tiktok kullanıcısı zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Tiktok'ta 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan kullanıcı şimdilik gizemini koruyor. O kullanıcı, Kraliçe II. Elizabeth'in kesin öleceği tarihi vermiş, ona kimse inanmamıştı. 'Kraliçe 2022 yılında ölecek' diyen zaman kullanıcısı günün hayrete düşüren ismi.