RAMAZAN İMSAKİYE
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2030 yılından geldiğini iddia eden noah'ın anlattıkları gerçekleşti!

2030 yılından geldiğini iddia eden noah'ın anlattıkları gerçekleşti!
04.04.2023 01:24 - Son Güncelleme: 04.04.2023 01:38

OTOMATİK OYNAT

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Zamanda yolculuk yaptığını iddia ederek 2030 yılından geldiğini açıklayan Noah'ın kehanetlerinin bir bir gerçekleşmesi sosyal medyayı salladı. Zaman yolcusu Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedileceğini söylemişti. Noah'ın bu iddiası doğru çıktı ve geçtiğimiz nisan ayında Kanada'da bulunan Queen's Üniversitesi'nde göz hastalıkları üzerine çalışan bir ekip, CAMKII adı verilen bir proteinin yeni kan hücrelerinin üretilmesi için farklı sinyalleri koordine ettiğini keşfetti. Noah'ın gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü diğer iddialar ise şöyle.

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