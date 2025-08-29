PODCAST CANLI YAYIN

2 ölü! Afyonkarahisar’da feci kaza kamerada: TIR ile otomobil çarpıştı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer ve Nuray Çınar yan yana defnedildi. Çiftin ağır yaralanan kızlarının tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan TIR şoförü tutuklandı.

FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI
Afyonkarahisar-Konya kara yolunun Yeşilyurt köyü kavşağında çarşamba akşamı Vedat Kumdereli idaresindeki 33 DDJ 756 plakalı TIR, karşı yöne geçmeye çalışan Ömer Çınar yönetimindeki 26 FC 264 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ, KIZLARI YARALI
Kazada sürücü Ömer Çınar (52), eşi Nuray Çınar (50) ve kızları Aleyna Çınar (16) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftten acı haber geldi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ömer ve Nuray Çınar yaşamını yitirdi. Kızları Aleyna'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Çınar çifti için bugün Çay ilçesine bağlı Pınarkaya köyünde cenaze namazı kılındı. Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'in de katıldığı cenazede büyük acı yaşandı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ömer ve Nuray Çınar köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

"KORKTUM, KAÇTIM" DEDİ
Kaza sonrası olay yerinden kaçan TIR şoförü Vedat Kumdereli, Manisa'da yakalandı. İfadesinde "Korktuğum için kaçtım. Araç birden karşıma çıktı" diyen şoför, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

