2 ölü 34 yaralı! Pakistan’da havai fişek deposunda patlama meydana geldi
Pakistan’ın Karaçi kentinde havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
DEPODA PATLAMA VE YANGIN ÇIKTI
Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇEVREDEKİ BİNALAR VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
Şiddetli patlama çevredeki binalarda ve yolda park halindeki araçlarda büyük hasara yol açtı. Bölgedeki araç trafiği güvenlik nedeniyle durduruldu.
2 ÖLÜ, 34 YARALI
Yetkililer, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ARA ARA PATLAMALAR YAŞANDI
Depodaki yangın sırasında küçük çaplı patlamalar meydana gelmeye devam etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
PATLAMA ANI KAMERADA
Facia anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.