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2 kişinin yaralandığı panelvan kazası kamerada
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2 kişinin yaralandığı panelvan kazası kamerada

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 18:33 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 18:32

Mehmet Fırat Y. yönetimindeki 48 UC 443 plakalı panelvan, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 24. kilometresinde önce refüje, daha sonra yolun karşısına geçerek taşlık alana çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Eyüp K, ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen panelvanın önce refüje, daha sonra yolun karşısına geçerek taşlık alana çarpması yer alıyor.

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