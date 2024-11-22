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2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
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2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 18:03 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 18:03

Niğde'nin Bor ilçesinde bir dairede 1'i kadın 2 kişi ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö. ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen H.Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, iki kişinin Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bulunan bir evde olduklarını belirledi. Eve giren ekipler tarafından hareketsiz bir şekilde bulunan R.Ö. ve H.Y.'nin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cesedi, işlemlerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. R.Ö. ve H.Y'nin öldürüldüğü şüphesi üzerinde duran ekiplerin soruşturması devam ediyor.

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