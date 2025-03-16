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2 gün önce kaybolan Mertcan’ın dağlık bölgede cesedi bulundu
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2 gün önce kaybolan Mertcan'ın dağlık bölgede cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 20:13 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 20:13

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki gün önce kaybolan Mertcan Güvercin'in (23) dağlık bölgede cesedi bulundu. İlçenin Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Mertcan Güvercin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için çalıma başlatıldı.

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