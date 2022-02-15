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2 bin 200 rakımda görev yapan Hudut Kartalları, teröristlere göz açtırmıyor

2 bin 200 rakımda görev yapan Hudut Kartalları, teröristlere göz açtırmıyor
15.02.2022 10:12

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Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinin 2 bin 200 rakımlı üs bölgesinde görev yapan Hudut Kartalları, hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede yürüttüğü amansız mücadeleyle teröristlere göz açtırmıyor. Yüksek dağlar ve engebeli arazi şartlarının yanı sıra ve kış mevsiminin getirdiği zorluklarla da mücadele eden Hudut Kartalları'nın teröristle mücadele faaliyeti kararlılıkla devam ediyor. PKK'lı teröristlerin önceki yıllarda geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları yürütülen başarılı operasyonlarla tek tek temizleyerek güvenli hale getiren Mehmetçik, 92 üs bölgesi ve 18 taburla 171 kilometrelik hudut hattını tamamen kontrol altında tutuyor. Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla sınırı PKK'lı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, azim ve kararlılıkla hem bölge hem de Türkiye genelinin huzur ve güveni için operasyonlarını sürdürüyor.

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