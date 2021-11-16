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2 araç tünelde kafa kafaya çarpıştı 4 kişi yaralandı

2 araç tünelde kafa kafaya çarpıştı 4 kişi yaralandı
16.11.2021 11:14
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Gümüşhane’de tünel içinde gerçekleşen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane kent merkezi çıkışındaki ilk tünelde gerçekleşen kazada Torul istikametinden Gümüşhane istikametine ilerleyen Lokman Çelik (32) yönetimindeki 34 NHL 99 plakalı otomobil karşı yönden gelen Hüseyin Yıldırım (25) yönetimindeki 21 ACA 844 plakalı araçla tünel içinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Çelik ve Yıldırım ile 21 plakalı araçta bulunan Savaş Salantur (27) ve Mehmet Demir (34) yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların alınması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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